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Пассажирский поезд "Орлан" столкнулся с автомобилем под Иваново

В результате аварии пострадал один человек

ТАСС, 1 октября. В Тейковском районе Ивановской области столкнулись пассажирский поезд "Орлан" и легковой автомобиль Hyundai Getz. В результате пострадал водитель иномарки. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня около 15:30 в Тейковском районе на 1-м километре автодороги "д. Сидорино - о. Рубское" водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с пассажирским поездом "Орлан", следовавшим из Гаврилова Посада в Иваново", - сообщили в полиции.

В результате ДТП водителя автомобиля из Владимира госпитализировали с сочетанной травмой.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. Время стоянки поезда составило 39 минут.

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РоссияИвановская область
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