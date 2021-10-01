СК возбудил уголовное дело после массового заболевания учеников в гимназии Брянска

ТАСС, 1 октября. Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после сообщений СМИ о том, что более 20 учеников гимназии в Брянске с признаками кишечной инфекции обратились за медпомощью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"По сообщению в средствах массовой информации об отравлении детей в гимназии № 3 города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "В качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция", - добавили в пресс-службе.

Около 22 учеников с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской помощью. По данным источника ТАСС, школьники находятся на амбулаторном лечении. Ситуацию с заболеванием детей взял на контроль региональный департамент образования, администрация города Брянска. Проверку по факту происшествия проводят специалисты областного управления Роспотребнадзора, а также прокуратура Брянской области.