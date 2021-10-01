В ДТП на Кубани пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Автобус, легковой автомобиль и рефрижератор столкнулись в Славянском районе Краснодарского края. После ДТП четыре человека из автобуса доставлены в больницу, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"Kia Rio не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ПАЗ, который выехал на встречку и столкнулся с грузовым MAN. Четыре пассажира ПАЗ доставлены в лечебное учреждение для обследования", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что на месте работает два экипажа ГИБДД.

По данным открытых источников, в Краснодарском крае в настоящий момент 11,5 градусов выше нуля, без осадков. Скорость ветра достигает 10 м/с.