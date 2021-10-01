Суд арестовал начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский институт ФСИН России" Андрея Быкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 1 октября Быкову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 ноября 2021 года", - сказали в суде.

Там подчеркнули, что в момент совершения преступления Быков состоял в должности начальника ФКУ "НИИ ФСИН России". Однако, как сказано на сайте учреждения, сейчас врио его руководителя назначен полковник внутренней службы Сергей Овчинников. Быкову грозит лишение свободы на срок до трех лет.