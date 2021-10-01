Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории

БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Бывший директор московского Черкизовского рынка предприниматель Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице на основании ордера, выданного Россией. Об этом в пятницу сообщает черногорское издание Vijesti.

Посольство РФ в Черногории не располагает официальной информацией о задержании Исмаилова.

Исмаилову в России заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В Следственном комитете РФ предпринимателя считают организатором убийства в мае 2016 года бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии следствия, обвиняемый разработал план преступления совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.