Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе в Кировской области

КИРОВ, 1 октября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Юрьянском районе на федеральной автодороги "Вятка", сообщается во "ВКонтакте" в группе УГИБДД по региону.

"В пятницу в 17:50 в Юрьянском районе на 8-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение автомобилей Citroen и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили пять человек", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и условия совершения ДТП. По факту ДТП начата проверка.