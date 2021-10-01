Суд арестовал экс-главу ФК "Тамбов" Коновалову по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 1 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего директора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил ее адвокат Дмитрий Кислинский.

"По решению суда Ольга Коновалова арестована на два месяца", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что обвинение ей пока не предъявлено. "Она пока проходит как подозреваемая", - сказал Кислинский.

Как сообщалось, Коновалова была задержана 30 сентября в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ранее у нее в квартире прошли обыски. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 год.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 10 августа арбитражный суд назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве клуба, отчет управляющего запланирован на 20 октября.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре 2020 года стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные средства в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.