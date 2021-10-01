Тиньков согласился выплатить $506 млн по делу о неуплате налогов в США

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о неуплате налогов в рамках соглашения с Минюстом США и согласился выплатить $506 млн компенсации. Трансляция заседания велась в режиме онлайн.

"Виновен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Адвокат Тинькова Кристофер Морвилло заявил о готовности начать процесс выплаты компенсации в размере $506 млн. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление - приговор суд вынесет отдельно 29 октября.

Тиньков принимал участие в заседании по видеосвязи из Лондона.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозило до шести лет тюремного заключения.