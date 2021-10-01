Прокуратура в Грузии заявила, что приговоры в отношении Саакашвили обжалованию не подлежат

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Приговоры, вынесенные тремя судебными инстанциями Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по двум уголовным делам окончательны и обжалованию не подлежат. Об этом в пятницу на брифинге заявил прокурор Джарджи Циклаури.

"Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат", - сказал Циклаури.

В Грузии возбудили уголовное дело в связи с пересечением границы Саакашвили. "В МВД ведется расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Преступление предусмотрено статьей 344 УК Грузии ("Незаконное пересечение государственной границы Грузии"). По делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия", - сообщил Циклаури.