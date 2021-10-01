В Мурманской области медработника обвиняют в краже денег у пациента реанимации

ТАСС, 1 октября. Медицинский работник одной из мурманских больниц обвиняется в краже средств с банковской карты пациента, пока тот находился в реанимации. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Анализ полученных сведений позволил установить и задержать подозреваемого в совершении преступления - им оказался работник из числа младшего медицинского персонала больницы. В настоящее время злоумышленнику 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета"), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В начале августа, пока пациент находился в реанимации, его личные вещи, в том числе мобильный телефон, документы, банковская карта и деньги оставались в палате, откуда их похитили. Как установило следствие, в этот же период со счетов потерпевшего через мобильный банк была переведена на другую карту 81 тыс. рублей, а также предпринята попытка оформить кредит на сумму более 300 тыс. рублей.

"В рамках расследования уголовного дела следствием допрошены лица из числа свидетелей произошедшего, истребованы и изучены сведения о движении по банковским счетам потерпевшего, сведения о соединениях абонентского номера мобильного телефона потерпевшего. По инициативе следствия сотрудниками уголовного розыска проведены оперативно-разыскные мероприятия, изъяты записи камер видеонаблюдения", - рассказали в следственном управлении. Расследование уголовного дела продолжается.