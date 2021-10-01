Минюст США заявил, что Тинькова освободят в рамках сделки с правосудием

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в $250 тыс. в рамках сделки с американским правосудием. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства юстиции США.

Время под арестом в Лондоне будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока. Помимо штрафа, Тиньков должен выплатить $506 828 377 в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере $248 525 339, на который были начислены проценты и пени.

Власти США рекомендовали суду принять сделку. Однако, поскольку Тиньков признал себя виновным, за судом сохраняется возможность отказаться от ее подтверждения и потребовать права самостоятельно определить приговор.

В сообщении Минюста не уточняется, как будет реализован надзор над Тиньковым, учитывая то, что он находится в Лондоне, где лечится от рака.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозило до шести лет тюремного заключения.