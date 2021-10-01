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Дело о госизмене основателя Group-IB

Обвиняемого в госизмене главу Group-IB отправили в СИЗО "Лефортово"

Там он пробудет до решения суда о продлении его ареста

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков отправлен в СИЗО "Лефортово", где он и будет содержаться до решения суда о продлении его ареста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Вскоре после решения об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу с Сачковым провели следственные действия, после чего отправили в СИЗО "Лефортово". Там он будет содержаться вплоть до решения суда по поводу продления его ареста", - сказал собеседник агентства.

29 сентября суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене. В 2016 году американский Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет в категории Enterprise Tech. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

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РоссияДело о госизмене основателя Group-IB
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