В центре Москвы Porsche врезался в здание школы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Автомобиль Porsche въехал в здание школы на улице Сретенка в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В здание школы по улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства выясняются.

В субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвое вождение опасно и может привести к непоправимым последствиям.