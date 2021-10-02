В Красноярском крае возбудили дело о незаконном обороте более 4 тыс. литров алкоголя

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Полиция в городе Ачинске Красноярского края изъяла из незаконного оборота более 4,2 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю установили, что четверо местных жителей организовали производство немаркированной спиртосодержащей продукции, которую хранили в арендованном складе с целью дальнейшего сбыта. В ходе спецоперации <...> злоумышленники были задержаны. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 4 200 литров алкогольной продукции на общую сумму 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они признали вину и оказывают содействие органам предварительного следствия.