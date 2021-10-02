Пожар произошел на крыше склада с маслами в Балашихе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с маслами и горюче-смазочными материалами в Балашихе. Возгорание началось на крыше на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади 1 600 кв. м. Эвакуация не проводилась", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на складе с маслами и ГСМ по адресу: микрорайон Салтыковка, владение 83, поступила в 05:15 мск.

"В 07:11 мск объявлена локализация пожара на площади 1,6 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

От МЧС к тушению привлекаются 10 человек и четыре единицы техники.