Спасатели ищут альпиниста, потерявшегося в метель на Ключевском вулкане на Камчатке

ТАСС, 2 октября. Спасатели ищут альпиниста, потерявшегося на вулкане Ключевском на Камчатке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу. Сейчас в районе вулкана метель, скорость ветра до 70 км/ч, температура воздуха по ощущениям составляет минус 30 градусов.

Житель Свердловской области, который 27 сентября со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана, обратился с просьбой о помощи к спасателям. Однако на высоте около 4 тыс. м погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель.

"Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2 600 м, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3 300 м. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2 600 м, но своего товарища там не встретил", - говорится в сообщении.

Альпинист сообщил о ситуации в службу 112 и запросил помощь. Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулись трое спасателей Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда на двух машинах. Мужчину, сообщившего о случившемся, 1 октября нашли на высоте 2 600 м, к вечеру субботы его доставят в поселок Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное.

Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления темного времени суток. Кроме того, сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда из Петропавловска-Камчатского готовы к отправке на место поисков.

"Как отмечают сами спасатели, результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 км/ч, температура воздуха - 13-15 градусов со знаком минус, ощущается как минус 30", - говорится в сообщении.