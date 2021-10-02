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Спорткар на скорости влетел в отбойник и загорелся на северо-западе Москвы

Водитель погиб
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. Водитель погиб, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"На улице Нижние Мневники спортивный автомобиль Audi R8 на большой скорости врезался в отбойник и в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. В машине, предварительно, находился один человек.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС также подтвердили информацию о ДТП. "В ночь на субботу водитель автомобиля в столичном районе Хорошево-Мневники совершил наезд на препятствие - отбойник, произошло возгорание. Водитель погиб", - сказали в главке.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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