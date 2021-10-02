Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд въехал в субботу в автомобиль "Камаз" на территории Лунинского района Пензенской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля "Камаз". По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло в 04:28 мск на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. По данным МЧС России, в поезде находились 326 человек. "Пассажиры перемещены на станцию Лунино", - добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом №116 "Адлер - Томск". Автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания", - отмечается в сообщении. После столкновения с рельсов сошли три вагона, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

На место ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка. В связи с инцидентом задерживается движение трех пассажирских поездов.

На месте аварии

На место ЧП выехал губернатор Олег Мельниченко. "Глава региона лично выехал на место ДТП и поручил временно исполняющему обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву и главе администрации района лично держать на контроле данную ситуацию и координировать работу задействованных ведомств", - отмечается в сообщении. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), создан оперативный штаб, на место ДТП также выехал начальник железной дороги.

В связи с аварией следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят комплекс проверочных мероприятий, совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления.