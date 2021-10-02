НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде в субботу произошел взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. В результате ЧП частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. По данным ГУ МЧС по региону, два человека пострадали, они были госпитализированы в ожоговый центр. Как сообщили медики, у женщины - 95% ожогов тела, у мужчины - 35%. Из здания были эвакуированы 100 человек.