Следствие проводит проверку после исчезновения альпиниста на вулкане Ключевская сопка

ТАСС, 2 октября. Следствие организовало проверку после исчезновения альпиниста в районе вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, два туриста из Екатеринбурга в возрасте 32 и 36 лет с 26 по 27 сентября начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, но из-за ухудшения погодных условий приостановили восхождение, после чего разделились. Один из мужчин, прибыв 1 октября на высоту 2 600 м, где обустроен базовый дом для ночевки альпинистов, своего напарника там не обнаружил и обратился за помощью к спасателям. До сих пор местонахождение второго мужчины не установлено.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств исчезновения альпиниста, совершавшего восхождение на вулкан Ключевская сопка. По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что альпиниста, сообщившего о происшествии, 1 октября нашли на высоте 2 600 м, к вечеру субботы его должны доставить в поселок Ключи, его самочувствие удовлетворительное. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 км/ч, температура воздуха составляет минус 13-15 градусов (ощущается как 30 градусов мороза).