Платформа и около 100 м железнодорожного полотна повреждены из-за ДТП с поездом под Пензой

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Пассажирская платформа и около 100 м железнодорожного полотна получили повреждения в результате столкновения грузовика с пассажирским поездом на переезде в Пензенской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехал Рузаевский транспортный прокурор, проводится проверка. Движение на участке пути Лунино - Гольцовка остановлено, ведутся ремонтные работы, в которых задействовано два аварийно-восстановительных поезда ОАО "РЖД".

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, пассажиров поездов, следующих в Пензу и Саранск, доставят до железнодорожных вокзалов автобусами - об этом договорились губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Мордовии Артем Здунов в ходе телефонного разговора. "В частности, для пассажиров фирменного поезда "Сура", в течение ближайшего часа подадут автобусы для доставки в Пензу", - добавили в пресс-службе.

ДТП произошло в 04:28 мск на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. Грузовик, перевозивший автокран, столкнулся с поездом №116 Адлер - Томск, в котором находились 326 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. После столкновения сошли с рельсов локомотив и три железнодорожных вагона. Задерживаются четыре пассажирских поезда, один пригородный - отменен.