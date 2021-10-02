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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с маслом и топливом

В здании горела крыша, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с маслом и горюче-смазочными материалами в Балашихе. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 10:25 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на складе с маслами и ГСМ по адресу: микрорайон Салтыковка, владение 83, поступила в субботу в 05:15 мск. К моменту прибытия пожарных горела крыша склада по всей площади. Пожар был локализован в 07:11 мск на площади 1,6 тыс. кв. м.

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