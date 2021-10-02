СК возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту публикации блогером Русланом Бобиевым провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщил источник. Эта статья предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером в четверг они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился.

Замоскворецкий суд признал виновными блогера и его подругу Анастасию Чистову по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.