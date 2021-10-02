В результате взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде оказались повреждены две квартиры

ТАСС, 2 октября. Две квартиры были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам в субботу глава города Юрий Шалабаев.

"Было выявлено, что повреждены две квартиры - межкомнатные перекрытия и балкон. По результатам осмотра квартир и оценки ущерба будет определен размер материальной помощи людям, у которых пострадало имущество", - отметил Шалабаев.

По его словам, из двух подъездов было эвакуировано 90 человек, для них организован пункт временного размещения в школе №58, для людей организовано горячее питание, в пункте дежурит бригада врачей. Сейчас в ПВР находится около 50 человек. В доме проводится обследование, по его результатам будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.

Как пояснил журналистам начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, сейчас идет укрепление внутренних конструкций в поврежденных комнатах. На месте ЧП работают группировка из более чем 100 человек, в распоряжении которых 60 единиц техники.

Сообщение о взрыве газа в квартире на девятом этаже дома на улице Гайдара поступило в экстренные службы в 07:10 мск. По уточненным данным, пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Пострадавшие находятся в реанимации. В результате ЧП произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 100 человек.