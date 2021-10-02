Полиция начала проверку после сообщения о минировании посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку после анонимного сообщения с угрозой взрыва посольства Белоруссии в Москве на улице Маросейка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 1 октября в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности посольства Белоруссии, которые сообщили, что им на электронную почту поступило письмо с угрозой взрыва. Полицейские, прибыв на место, обследовали прилегающую территорию посольства Белоруссии, взрывоопасные вещества и взрывные устройства обнаружены не были. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, в пятницу проверки после угрозы взрыва проводились в ресторане "Кайф Бургер" на Никольской улице, где эвакуировали 25 человек, а также в центральном офисе "Мегафон". "Во всех случаях информация о минировании оказалась ложной. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Накануне Следственный комитет Белоруссии сообщил, что по всей стране руководителям государственных организаций и предприятий были массово разосланы сообщения о минировании зданий. Саперы обследовали территории, по результатам первых осмотров взрывчатых веществ обнаружено не было.

Также 1 октября сообщения о взрывных устройствах были получены в посольствах Белоруссии в Австрии, Киргизии и Казахстане.