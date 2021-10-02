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Porsche врезался в здание рядом со школой в центре Москвы

Сведения о пострадавших в аварии уточняются

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Автомобиль Porsche врезался в здание рядом со школой №1500 на Сретенке в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщила директор учебного заведения Елена Щетнева.

"Информация о том, что автомобиль врезался в здание нашей школы, не соответствует действительности. Автомобиль врезался в соседнее здание, которое не относится к образовательной организации", - сказала она.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в здание школы на улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информация о пострадавших уточняется.

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