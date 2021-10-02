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Режим ЧС муниципального уровня объявили в Нижнем Новгороде после взрыва газа в жилом доме

В результате ЧП пострадали два человека, они находятся в реанимации

ТАСС, 2 октября. Власти Нижнего Новгорода объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Гайдара, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил в субботу глава города Юрий Шалабаев.

"Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Сообщение о взрыве газа в квартире на девятом этаже дома на улице Гайдара поступило в экстренные службы в 07:10 мск в субботу. По уточненным данным, пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Пострадавшие находятся в реанимации. В результате ЧП произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 100 человек.

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