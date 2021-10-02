Минкультуры Франции следит за ходом расследования о домогательствах в консерватории Парижа

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Министр культуры Франции Розлин Башло подтвердила, что дело о сексуальных домогательствах в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца находится под ее контролем. Это заявление министр сделала в интервью газете Le Parisien, которая опубликовала его в своем субботнем номере.

"Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в отношении Парижской консерватории музыки и танца", - сказала глава Минкультуры Франции. Минувшим летом сайт Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил о начале в апреле этого года предварительного расследования по подозрению в случаях сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних, возможно, имевших место в парижской консерватории. По данным сайта, в распоряжении следователей имеются около 50 свидетельских показаний.

Как пояснила в своем интервью Розлин Башло, само руководство консерватории, которому факты сексуальной агрессии стали известны в марте, немедленно известило об этом прокуратуру. Также в самой консерватории в июле были проведены заседания дисциплинарной комиссии. "Однако поскольку ситуация после этого в достаточной степени не прояснилась, я дала распоряжение генеральной инспекции моего министерства вмешаться в происходящее с тем, чтобы выяснить истину", - сообщила Башло. Доклад инспекции должен быть представлен ей 15 октября.

Со своей стороны радиостанция France Musique сообщила в сентябре, что в отношении одного преподавателя виолончели в консерватории была начата процедура увольнения, однако она так и не была завершена, так как не удалось собрать достаточно доказательств. В настоящее время как сама консерватория, так и парижская прокуратура отказываются предоставить СМИ какую-либо информацию по делу о домогательствах.

Об учебном заведении

Парижская высшая национальная консерватория музыки и танца - это государственное высшее учебное заведение Франции, в котором обучаются музыканты-исполнители и танцоры. Основана она была под названием "Музыкальная консерватория" в 1795 году.

Спектр образовательных дисциплин в парижской консерватории постоянно расширяется. В частности, в 1984 году был открыт факультет старинной музыки, в 1990-м - звукорежиссерский, в 1991-м - джазовый и музыкально-педагогический факультеты. В консерватории в период 1950-1980 годов прошлого века преподавали выдающиеся исполнители - в частности, виолончелист Мстислав Ростропович, певица меццо-сопрано Криста Людвиг, пианист Вильгельм Кемпф.

С 1990 года консерватория располагается в комплексе сверхсовременных зданий, входящем в состав парижского Городка музыки, расположенного на северо-востоке столицы.