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Деревянный катер загорелся в Финском заливе в Петербурге

В результате ЧП пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Шестиметровый деревянный катер загорелся в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, пострадали два члена экипажа, погибших нет. Об этом сообщили в главке МЧС по городу.

"Санкт-Петербург, Красносельский район, Петергофское шоссе, д. 75, в акватории Финского залива на расстоянии 300-400 м от берега происходит горение шестиметрового деревянного катера открытым огнем. Из воды с ожогами извлечены два члена экипажа, [они] доставляются к берегу. Погибших нет", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что, по словам заявителя, в баке катера находится 20 литров топлива, еще 40 литров - на борту. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возгоранием.

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