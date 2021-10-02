Пожар на складе с маслами и горюче-смазочными материалами в Балашихе потушили

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар на складе с маслами и горюче-смазочными материалами в Балашихе ликвидирован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 13:00 мск объявлена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на складе с маслами и ГСМ по адресу: микрорайон Салтыковка, владение 83, поступила в субботу в 05:15 мск. К моменту прибытия пожарных горела крыша склада по всей площади. Пожар был локализован в 07:11 мск на площади 1,6 тыс. кв. м, в 10:25 мск - ликвидировано открытое горение.