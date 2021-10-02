Пожарные потушили открытое горение на катере в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Открытое горение на катере в Финском заливе в Санкт-Петербурге ликвидировано. Мужчина и ребенок, находившиеся на катере, доставлены на берег, они не пострадали, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

"Катер 5,5 м в длину (бортовой №493903), пластиковый с рубкой, произошло возгорание в моторном отсеке с последующим горением по всей площади. На катере находились два человека, мужчина 45 лет и ребенок 13 лет - по прибытии ПСС (поисково-спасательной службы) они находились в воде, доставлены к берегу, осмотрены 03 - не пострадали, ожогов нет. По состоянию на 12:30 мск открытого горения нет, небольшой выход дыма, ПСС буксируют катер к берегу", - говорится в сообщении.

На место происшествия следуют два катера ГУП "Пиларн". Специалисты осмотрят акваторию на предмет загрязнения.

Сообщалось, что в баке катера находится 20 литров топлива, еще 40 литров - на борту. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возгоранием.