Суд в Черногории арестовал бизнесмена Исмаилова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы бизнесмен Тельман Исмаилов арестован судом в Подгорице и будет находиться под стражей до решения властей Черногории о его выдаче России. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Марина Русакова.

"Суд в Подгорице арестовал Исмаилова, он будет находиться в местном СИЗО до решения властей Черногории о том, выдавать его РФ или нет. Адвокаты уже обжаловали данное решение. Они просят освободить Исмаилова под залог", - сказала она, не уточнив иных деталей.

Русакова отметила, что Исмаилов был арестован после того, как подал прошение о политическом убежище в Черногории.

Ранее в черногорских СМИ появилась информация, что бывший владелец Черкизовского рынка предприниматель Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице на основании ордера, выданного Россией.

Исмаилову в России заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В Следственном комитете РФ предпринимателя считают организатором убийства в мае 2016 года бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии следствия, обвиняемый разработал план преступления совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.