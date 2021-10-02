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СМИ: во Франции задержали исламиста, купившего детали от автомата Калашникова

Спецслужбы установили, что задержанный периодически искал в интернете данные о местонахождении во Франции синагог и различных торговых центров

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала исламиста, который недавно приобрел на черном рынке детали от автомата Калашникова. Об этом сообщила в субботу радиостанция RTL со ссылкой на источники.

20-летнему задержанному предъявлены обвинения. Он фигурирует в электронной базе данных полиции, в которой перечислены лица, склонные к радикальному исламизму и совершению терактов.

Спецслужбы с лета этого года осуществляли слежку за подозреваемым. В частности, было установлено, что он периодически искал в интернете данные о местонахождении во Франции синагог и различных торговых центров.

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