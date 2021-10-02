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В ДТП в Красноярском крае пострадал один человек

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-255 "Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Междугородний автобус с 32 пассажирами в салоне столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"ДТП произошло в 18:30 (14:30 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". Водитель автомобиля Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу, произошло столкновение. В автобусе, выполнявшем рейс Красноярск - Тюхтет, было 32 пассажира. Ни пассажиры, ни водитель не пострадали и за медицинской помощью не обращались. Пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе не затруднено.

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