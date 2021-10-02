Под Рязанью ребенок расклеил объявления с угрозами расстрела школы

ТАСС, 2 октября. Сотрудники УМВД и УФСБ России по Рязанской области оперативно разыскали ребенка, расклеившего объявления с предупреждениями о скором расстреле школы №1 в Новомичуринске. Автором угроз оказался малолетний школьник, в отношении которого принимаются профилактические меры, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Ранее в СМИ появились фотографии рукописных объявлений с угрозами в адрес школы №1 в Новомичуринске.

"Сегодня в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД и УФСБ России по Рязанской области установлена личность автора записки с угрозами в адрес школы. Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. Причины также установлены. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера", - сообщили ТАСС в полиции.

В ведомстве также уточнили, что поводом для угроз стали эмоциональные причины.