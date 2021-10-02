В Подмосковье задержали подозреваемых по делу об обнаружении мумий двух человек

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полиция задержала двух подозреваемых по уголовному делу в связи с обнаружением мумифицированных тел мужчины и женщины в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны, находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления - мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения. В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ", - сообщила Петрова.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что задержанные - сын и невестка умершей пары пенсионеров. По ее словам, причина их смерти пока не установлена экспертом.

По данным следствия, 1 октября мумифицированное тело женщины было обнаружено в кузове "Газели", припаркованной у дома на Садовой улице в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины - в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке. По данному факту возбуждено уголовное дело.