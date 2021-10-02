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В Петербурге катер с шестью пассажирами на борту сел на мель

Проводится проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Катер с шестью пассажирами на борту в субботу сел на мель у площади Беллинсгаузена в Санкт-Петербурге. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания по факту посадки на мель катера Bombardier с шестью пассажирами на борту, два из которых несовершеннолетние. По предварительным данным, судно село на мель из-за низкого уровня воды в 150 м от берега по адресу: площадь Беллинсгаузена, д. 10. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Сотрудники МЧС сейчас снимают катер с мели.

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