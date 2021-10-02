Прокуратура Абхазии проводит проверку инцидента с участием депутата и милиционеров

СУХУМ, 2 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку инцидента со стрельбой в Сухуме с участием депутата парламента Гарри Кокаи и руководителей МВД. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии в субботу.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию сотрудников МВД, прибывших на место, сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата парламента Кокаи 30 сентября примерно в 22:10 мск в городе Сухум по Набережной Махаджиров. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников министерства внутренних дел Республики Абхазия, прибывших на место происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой Сухума проводится процессуальная проверка по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД примерно в 00:10 мск 1 октября в Сухуме.

По предварительным данным оперативных служб, выстрелы произведены депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой.