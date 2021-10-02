Суд арестовал бойца ММА Абубакара Мамедова за грабеж у клуба в центре Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал участника боев на голых кулаках Абубакара Мамедова по прозвищу Добряк, который ранее избил мужчину в столичном клубе Gipsy и отобрал у него цепочку. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд в Москве арестовал Мамедова по ходатайству следствия после того, как он нарушил подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия", - сказал собеседник агентства.

Преступление, в котором обвиняют спортсмена, было совершено 9 октября 2020 года в клубе Gipsy. Мамедов избил посетителя и отнял у него цепочку. На следующий день пострадавший обратился в полицию. Через несколько дней злоумышленника задержали и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, стоимость похищенной цепочки оценивается в 150 тысяч рублей.

Мамедов принимал участие в боях на голых кулаках в YouTube-промоушенах.