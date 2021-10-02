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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Волгоградской области

ДТП произошло на 938-м км автодороги Р-22 Каспий

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Автомашина Chevrolet Niva столкнулась с перевозившим 14 детей микроавтобусом Mercedes в Городищенском районе Волгоградской области. В ДТП пострадал водитель легковушки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 938-м км автодороги Р-22 Каспий.

"Водитель Chevrolet Niva при обгоне совершил касательное столкновение с микроавтобусом и въехал в столб. В автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в Новом Рогачике на соревнованиях. Пострадал водитель Niva", - сказали в пресс-службе.

Микроавтобус принадлежит Новоаннинскойй ДЮСШ, дети ехали в сопровождении взрослых, добавили в пресс-службе ведомства.

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