В Ленобласти более 35 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Авария произошла на Большом Невском водоводе в Ленинградской области в субботу. Более 35 тыс. человек - жители города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района - остались без водоснабжения, сообщается на сайте компании "Ленинградские областные коммунальные системы" (ЛОКC).

"Идет устранение аварии на Большом Невском водоводе. Неподалеку от деревни Феклистово обнаружено место повреждения водовода. На время ремонтных работ Никольское, Ульяновку и Красный Бор обеспечат водой из бочек", - говорится в сообщении.

Бочки с водой доступны по нескольким адресам в каждом населенном пункте. В компании уточнили, что восстановить водоснабжение планируется в течение 48-72 часов.