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Трехлетний ребенок пропал во время прогулки в Воронежской области

Полиция ведет поиски

ТАСС, 2 октября. Полиция и волонтеры начали поиски трехлетнего мальчика, который пропал во время прогулки в селе Владимировке Лискинского района Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.

"В ОМВД России по Лискинскому району поступило сообщение от жительницы села Владимировки о пропаже ее трехлетнего сына. В настоящий момент на место происшествия направлены дополнительные силы полиции, ведутся поиски совместно с волонтерами", - сообщили в полиции.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок ушел из дома 2 октября и не вернулся.

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