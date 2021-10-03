Специалисты тушат лесные пожары в регионах РФ на площади 512 га

ТАСС, 3 октября. Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади 512 га, наибольшая площадь возгорания зафиксирована в заповеднике в Хабаровском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 02.10.2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 38 га. На 00:00 мск 03.10.2021 года на территории Российской Федерации действовало шесть лесных пожаров на площади 512 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, в Хабаровском крае зафиксирован пожар площадью 498 га. В Свердловской области действуют четыре пожара площадью 9 га на землях лесного фонда и пожар площадью 5 га в Невьянском городском округе.

На тушении задействовано 106 человек, 45 единиц техники, шесть воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 67 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 28 субъектах РФ.