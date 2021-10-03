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После ДТП с автобусом в Хабаровском крае госпитализировали девятерых пострадавших

Еще троих отправили на амбулаторное лечение
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Девять пострадавших доставили в больницу после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае, в том числе пятилетнего ребенка. Еще троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, сообщили журналистам в краевом Минздраве.

"Девять человек доставлены во вторую краевую [больницу], среди них ребенок пяти лет, людей обследуют, тяжелых нет, все - в состоянии средней тяжести, еще троих, в том числе ребенка трех лет, отпустили на амбулаторное лечение", - сообщили в краевом Минздраве.

Авария произошла около 04:00 (21:00 мск субботы). Автобус, в котором находились 30 человек, двигался по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и опрокинулся в кювет. Проверку после аварии начали прокуратура и Следственный комитет.

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