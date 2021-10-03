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Здание бывшего ДК загорелось в Нижнем Новгороде

Огонь охватил 500 кв.м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Неиспользуемое здание Дома культуры им. В. И. Ленина загорелось в Нижнем Новгороде на площади 500 кв. м, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 04:46 мск поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании (ДК им. В. И. Ленина) по адресу: г. о. г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской революции, д. 33. <…> Происходит горение кровли и внутреннего пространства здания на площади 500 кв. м", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу 1-Бис.

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