Пропавшего в Воронежской области трехлетнего ребенка нашли живым

ТАСС, 3 октября. Трехлетнего ребенка, пропавшего 2 октября в селе Владимировка Воронежской области, нашли живым. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В результате совместной работы сотрудников СК, МЧС, полиции и волонтеров местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

Трехлетний мальчик самовольно ушел из дома в субботу около 18:00. Его мать тут же обратилась в полицию. Для поиска ребенка развернули масштабные поисковые мероприятия с участием следователей СК, МЧС, полиции, волонтеров и местных жителей.