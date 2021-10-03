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Рейсовый автобус врезался в столб после столкновения с легковым автомобилем в Приангарье

Прокуратура начала проверку по факту аварии

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta и врезался в столб в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля Lada Granta в городе Ангарске. На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20-го маршрута и Lada Granta. От удара был поврежден столб освещения. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Причины ДТП выясняются. Прокуратура начала проверку по факту аварии.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии.

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