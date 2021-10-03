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СМИ: из-за пожара на юге Рима частично обрушился мост, возведенный в XIX веке

Жертв в результате пожара нет

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Сильный пожар охватил вечером в субботу Мост Индустрии на юге Рима. Как сообщает в воскресенье газета La Repubblica, жертв в результате пожара нет.

Возведенный в 1862-1863 годах "Железный мост", как называют его римляне, соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы. Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.

Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии. Как пишет издание, согласно некоторым свидетельствам, возгорание изначально возникло в постройках, расположенных под сооружением.

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