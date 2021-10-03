МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Установлен подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области в конце сентября. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Об этом сообщили в воскресенье в УМВД по региону.

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального следственного управления СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена его личность. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению места нахождения ранее судимого 30-летнего подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый - Александр Лазарев.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству девушек.