После ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

ТАСС, 3 октября. Уголовное дело возбудили после аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночное время 2 октября на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре. Пассажирский автобус направлялся в Хабаровск. "На данный момент известно, что за медицинской помощью обратились 10 человек, которым она оказывается. Общее количество находившихся в автобусе людей в настоящее время уточняется", - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертные исследования, допрашиваются свидетели, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Пресс-служба СК России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о первоначальных результатах расследования дела. "Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин дал указание в рамках расследования установить все обстоятельства ДТП, приведшего к травмированию людей, и установить лиц, причастных к совершению преступления. Ход и результаты расследования по поручению председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.